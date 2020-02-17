Команда ЛеБрона Джеймса победила в Матче всех звезд НБА: видео

В США состоялся традиционный Матч всех звезд НБА. В этот раз играли между собой команда ЛеБрона Джеймса против команды Янниса Адетокунбо.

Перемогу святкувала команда ЛеБрона. Все завдяки вдалій грі у четвертій чверті, коли вдалося скоротити відставання та вийти вперед незадовго до кінця.

Команда ЛеБрона – Команда Янніса 157:155 (53:41, 30:51, 41:41, 33:22)

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Найбільше очок за матч набрав Кавай Ленард, що виступав за команду ЛеБрона – 30 очок. Він же й отримав звання MVP матчу. Янніс Адетокунбо набрав 25 очок. ЛеБрон Джеймс відзначився 23 очками.

Відеоогляд Матчу всіх зірок НБА 2020

Варто нагадати, що в цьому Матчі всіх зірок НБА були внесені певні зміни. Так, кожна чверть починалася з рахунку 0:0. А в четвертій чверті треба було набрати на 24 очки більше, аніж було в лідируючої команди до цього. Третя чверть закінчилася з рахунком 133:124 на користь команди Янніса. Тож у підсумку для перемоги в цьому матчі требу було набрати 157 очок, що і зробила команда ЛеБрона.

Число 24 вибрали не випадково. Це ігровий номер Кобі Браянта, який загинув 26 січня. На цей матч команди вийшли у формі, на якій були пам'ятні відзнаки на його честь – дев'ять зірок в чорному колі (по одній за кожного загиблого в цій авіакатастрофі).