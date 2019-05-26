Команда Первой лиги забила 10 голов в ворота соперников: видео

Матч Первой лиги между "Рухом" и "Сумами" во Львове в субботу, 25 мая, закончился разгромным счетом. При этом табло на стадионе так и не смогло показать окончательный счет матча, ведь не рассчитано на двузначный результат.

Этот матч не имел турнирного значения для обеих команд. "Рух" оставался в Первой лиге, а "Сумы" так и не смогли избежать переходных матчей. Но этот матч был особенный для двух футболистов "Руха" – братьев Григория и Бориса Барашков, которые заканчивали профессиональную карьеру. Они продолжат работу в клубной академии "Руха".

К слову: "Карпаты" и "Олимпик" сыграли вничью, забив шесть голов

Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте. Зато в следующем зрителям на трибунах пришлось ждать почти весь первый тайм – лишь на 43-й минуте Климчук удвоил преимущество хозяев. И чуть не сразу "Суммы" сократили отставание в счете.

Зато во втором тайме "Сумы" пропустили восемь голов. Сначала Брикнер оформил дубль, забив с разницей в пять минут. Впоследствии за пять минут " Рух " забил еще трижды. Еще три гола "Сумы" пропустил в последние шесть минут матча.

Рух – Сумы 10:1

Голы: Никитюк, 3, Климчук, 43, 68, Брикнер, 48, 53, Бойчук, 62, Леандро, 63, Грисьо, 85, Копына, 88, Кондраков, 90+1 – Керножицкий, 45

Это лишь второй случай, когда команда Первой лиги забивает 10+ мячей в одной игре. Всего в украинском футболе было шесть случаев, когда одна из команд забивала двузначное количество голов.

1995 (Д3). Прометей Каменское – Чайка Севастополь 0:11

1995 (Д2). Сталь Алчевск – Днепр Черкассы 11:0

2006 (Д3). Десна Чернигов – Боярка 2006 12:0

2017 (Д3). Металлург Запорожье – Энергия 1:13

2017 (Д3). Металлург Запорожье – Энергия 0:11

2019 (Д2). Рух Винники – Сумы 10:1

Табло стадиона во Львове не имело возможности показать двузначное количество голов (фото Евгения Кравса)