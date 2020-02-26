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Кондитер создал скульптуру Криштиану Роналду из шоколада в натуральную величину: видео

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Скульптура Роналду из шоколада и ее автор / swissmade.direct

Португальский кондитер Хорхе Кардозу создал скульптуру нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в натуральную величину из шоколада.

На эту скульптуру Хорхе Кардозу потратил 120 килограммов шоколада. Скульптура высотой в 1,87 метра. Вся работа заняла 200 часов, а делал ее кондитер в свободное время на фабрике в швейцарском Гивизиесе.

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При этом автор нанес на скульптуру логотипы сборной Португалии и Nike, а также номер игрока и логотип победителя Евро-2016.


Хорхе Кардозу во время работы над скульптурой Роналду (фото: swissmade.direct)

Сначала скульптуру выставят на карнавале в португальском Овари. А впоследствии перевезут в музей Роналду на острове Мадейра.

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Криштиану Роналду Футбол
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