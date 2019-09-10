Конфликт в "Динамо": стали известны новые подробности

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что между игроками "Динамо" и главным тренером Алексеем Михайличенко нет конфликта. К футболистам только изменились требования.

Цыганык сообщает, что конфликта нет. По его словам, у предыдущего тренера Александра Хацкевича были прекрасные отношения с футболистами, но они перешли черту. Белорусский специалист не сумел найти необходимые требования к игрокам.

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Михайличенко поставил перед командой новые требования, указал, на что не закрывать глаза. И сейчас футболистам нужно разобраться, могут ли они выполнять эти требования. И здесь идет абсолютно нормальный диалог, даже если он идет в каком-то определенном конфликте.

Михайличенко требует функциональной готовности игроков. Он увидел, что команда где-то не готова, и дал нагрузку. Некоторые игроки к такому не привыкли и начинают не понимать, что происходит,

– сказал Цыганык.

После матча против луганской "Зари" (2:2) появилась информация, что игроки "Динамо" выразили свое недовольство Михайличенко. Однако по данным ведущих программы "ТаТоТаке", разговор был, но только между игроками.

За 5 матчей в чемпионате Украины "Динамо" набрало восемь очков и находится на 5-м месте в турнирной таблице. Следующую игру "бело-синие" проведут 15-го сентября против "Десны".