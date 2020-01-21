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Конкурент лидера сборной Украины в "Мансити" получил травму и пропустит матч

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Бенжамен Менди / FOX Sports

Бенжамен Менди рискует пропустить матч "Манчестер Сити" против "Шеффилд Юнайтед" в рамках 24-го тура чемпионата Англии,

Об этом сообщил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

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"У Стоунз возникли проблемы с ногой. У Мэнди накопилась мышечная усталость после матча с Кс"стал Пэлас", – приводит слова Гвардиола Manchester Evening News.

Возможно отсутствие Мэнди может стать шансом для Александра Зинченко, который оставался вне заявки "Манчестер Сити" в последних трех матчах.

В 2020 году украинец сыграл лишь в одном матче "горожан" против "Порт Вэйла" в Кубке Англии, отметившись забитым мячом.

В свою очередь, Мэнди сыграл в 16 матчах "Манчестер Сити" в нынешнем сезоне и отдал две результативные передачи.

С "Шеффилд Юнайтед" команда Гвардиолы сыграет во вторник, 21 января, начало поединка – в 21:30.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко
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