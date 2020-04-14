Коноплянка и Зинченко крупно обыграли Польшу в FIFA20: видео

Сборная Украины сыграла против сборной Польши в видеоигру FIFA 20. Украинскую команду представляли Евгений Коноплянка и Александр Зинченко, а за Польшу играли Матеуш Клих и Мацей Рыбус.

Коноплянка – Клих 5:2

Голы: Коноплянка 34, Степаненко 38, Марлос 44, Марлос 48, Малиновский 58 – Левандовски 74, 77

Первый матч проходил между Коноплянкой и Клихом. Результат был сделан в первом тайме, когда виртуальная сборная Украины провела три безответных мяча. После перерыва Коно забил еще дважды, а затем слегка расслабился – соперник отличился два раза подряд. 5:2 – красивая победа в первой игре.

Зинченко – Рыбус 3:4

Голы: Марлос 23, Малиновский 59, Шевченко 72 – Левандовски 6, 26, Зелински 20, 57

Во втором поединке Зинченко сыграл с Рыбусом. Зинченко начал с двух пропущенных голов против защитника московского Локомотива Мацея Рыбуса. Впоследствии "сине-желтые" отыграли один мяч, но поляки мгновенно ответили – 1:3 после стартовых 45-ти минут. Во второй половине игры Зина сыграл лучше, уступив с приемлемым для нас счетом 3:4.

Таким образом, по сумме двух встреч Украина одержала победу со счетом 8:6. Видеозапись матчей опубликовал канал УАФ в YouTube.

Украина – Польша видеообзор матча FIFA20

В марте Зинченко дважды разгромил защитника Бенжамена Менди (6:1, 5:1) в FIFA 20 в рамках противостоянии Украина – Франция.

Также Зинченко уступил в полуфинале международного турнира по FIFA 20. Александр проиграл португальскому нападающему "Вулверхэмптона" Диогу Жоте (2:4).

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