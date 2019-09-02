Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с полузащитником сборной Украины Евгением Коноплянкой.

Соответствующую информацию обнародовал генеральный директор "Шахтера" Евгений Палкин на своей странице в facebook, а затем и сайт клуба. Соглашение рассчитано на три года.

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Напомним, перед тем информацию о переходе Коноплянки в "Шахтер" озвучил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

"Шальке", которому принадлежат права на игрока, целое лето пытался продать Коноплянку. Украинец был близок к тому, чтобы продолжить карьеру в турецком "Бешикташе", однако стороны не сумели договориться.

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В "Шахтере" Коноплянка может заменить Тайсона, который заявил о намерении покинуть "горняков". Один из претендентов – итальянский "Милан". Также игрока хотела купить и "Рома", куда перешел экс-тренер "Шахтера" Фонсека. Однако "горняки" отказались продавать футболиста за меньшую сумму, чем указана в его контракте – 30 миллионов евро.