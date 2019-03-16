Коноплянка не попал в стартовый состав "Шальке" в первом матче нового тренера

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка

Немецкий "Шальке" возглавил Хуб Стевенс. Первым матчем наставника "кобальтовых" стала игра против "РБ Лейпциг" в чемпионате Германии. Украинский полузащитник Евгений Коноплянка на этот матч остался в запасе.

После унизительного поражения от "Манчестер Сити", руководство "Шальке" уволило Доменико Тедеско. На его место назначили Хуба Стевенса, который уже возглавлял "Шальке" с 1996-го по 2002 год и с 2011-го по 2012 год.

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Новый наставник решил в матче против "РБ Лейпциг" в субботу, 16 марта, использовать схему 4-4-2. На левом фланге полузащиты, где играет Евгений Коноплянка, вышел Суат Сердар. Украинец же начал игру со скамейки запасных.

 

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Теги: Спорт Евгений Коноплянка Шальке Футбол
Источник: 24 Канал
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