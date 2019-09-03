Коноплянка определился с номером в донецком "Шахтере"

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка выбрал номер, под которым будет выступать в донецком "Шахтере".

Напомним, Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер" из немецкого "Шальке". Сумма трансфера не разглашается. Контракт рассчитан на три года.

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В "Шахтере" Коноплянка будет выступать под пятнадцатым номером. Именно под ним он внесен в заявку клуба на сайте УПЛ.

Последним игроком, который выступал под этим номером, был защитник Валерий Бондаренко. Но он отправился в аренду в португальскую "Виторию Гимарайшн".

Другие номера, под которыми выступал Коноплянка в "Днепре", "Севильи", "Шальке" и сборной Украины – 10, 11 и 22 оказались заняты Мораесом, Марлосом и Матвиенко соответственно.

Еще один новичок команды – бразильский защитник Витао – выбрал себе номер 49.