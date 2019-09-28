Коноплянка прокомментировал свой первый гол за "Шахтер": видео
Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился впечатлениями после матча 9 тура УПЛ против "Ворсклы" (4:0).
Евгений Коноплянка прокомментировал дебютный гол за "горняков" в официальном матче.
Обзор матча: "Шахтер" поиздевался над "Ворсклой", Коноплянка и Бондарь забили дебютные голы: видео
Всегда приятно забивать дебютный гол за новую команду. Благодарен команде, ведь это не я заработал пенальти. "Шахтер" заслужил забить четыре гола и разгромно победить. Поздравляю команду с хорошей игрой.
Как играется с бразильцами? Одно удовольствие. Что тут добавить, вы сами все видите. Главное их понимать и чувствовать, что они хотят. Надеюсь ли попасть в стартовый состав на "Аталанту"? Ну давайте не будем забегать вперед. Все хотят играть с первых минут, но, в первую очередь, важно, чтобы команда настроилась и попыталась получить три очка. Сейчас нужно правильно восстановиться и готовиться к игре,
– цитирует Коноплянку телеканал "Футбол 1/2".
"Шахтер" после победы над "Ворсклой" возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Ближайшими преследователями "горняков" являются "Динамо" и "Десна", у которых по 14 очков.
Дебютный гол Евгения Коноплянки за "Шахтер": смотрите видео