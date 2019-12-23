Конор МакГрегор – Дональд Серроне: билеты раскупили за день
Билеты на турнире UFC 246, где в главном событии выступит бывший чемпионом промоушена в двух дивизионах Конор МакГрегор раскупили за один день. Ирландец встретится с Дональдом Серроне.
Прибыль от продажи билетов составила 10 миллионов долларов, сообщил в твиттере журналист Кевин Иоле.
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Турнир UFC 246 состоится 18 января в Лас-Вегасе (США).
Как известно, МакГрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.
Что касается Серроне, то американец проиграл два предыдущих поединка. В прошлой встрече он был нокаутирован Джастином Гетжи. Тот бой прошел в легком весе.
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