Конор МакГрегор может посетить Украину

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Конор МакГрегор может приехать в Украину
Конор МакГрегор может приехать в Украину / ВладТайм

Ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор может посетить Украину.

Боец может приехать в Киев, чтобы поддержать своих друзей и спарринг-партнеров Блейна О'Дрисколла и Николая Гроздева. Они будут биться 2 марта на турнире WWFC 14 в Киеве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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Конор Макгрегор може відвідати Україну аби підтримати своїх друзів та спаринг-партнерів Блейна О'Дрісколла і Ніколая Гроздєва, які будуть битись 2 березня на турнірі WWFC 14 ⠀ Ірландець точно знає що таке дружня підтримка ⠀ ⠀ *** ⠀ Conor McGregor may visit Ukraine and support his friends and sparring partners Blaine O'Driscoll and Nikolai Grozdev, who will fight on March 2 at the WWFC 14 tournament ⠀ The Irish knows exactly what is the friends support ! ⠀ #wwfc #wwfc_ua #чекаюwwfc14

Допис, поширений WWFC (@wwfc.ua)

Стоит отметить, что главным боем вечера станет защита чемпионского пояса Теймура Рагимова в противостоянии с Блейном О'Дрісколлом.

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Теги: Смешанные единоборства MMA Спорт
Источник: 24 Канал
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