Ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор может посетить Украину.

Боец может приехать в Киев, чтобы поддержать своих друзей и спарринг-партнеров Блейна О'Дрисколла и Николая Гроздева. Они будут биться 2 марта на турнире WWFC 14 в Киеве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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Стоит отметить, что главным боем вечера станет защита чемпионского пояса Теймура Рагимова в противостоянии с Блейном О'Дрісколлом.

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