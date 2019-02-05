Конор МакГрегор может посетить Украину
Ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор может посетить Украину.
Боец может приехать в Киев, чтобы поддержать своих друзей и спарринг-партнеров Блейна О'Дрисколла и Николая Гроздева. Они будут биться 2 марта на турнире WWFC 14 в Киеве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
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Стоит отметить, что главным боем вечера станет защита чемпионского пояса Теймура Рагимова в противостоянии с Блейном О'Дрісколлом.
Источник: 24 Канал
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