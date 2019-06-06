Конор МакГрегор объявил о возвращении в UFC

Боец смешанных единоборств Конор МакГрегор готов вернуться в октагон. Об этом сам ирландец заявив в себя в twitter.

МакГрегор опубликовал пост, где сказал, что провел 11 боев в UFC, и добавил, что "следующий – двенадцатый".

Wow! I’ve had 11 UFC bouts to this date...

Next up is the 12th. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 6 червня 2019 р.

Вполне вероятно, что Конор МакГрегор может провести бой и против Хабиба Нурмагомедова. Россиянин проведет бой против временного обладателя титула Дастина Порье (25-5, 1 NC). Поединок официально состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

Кто такой Конор МакГрегор?

30-летний ирландский спортсмен – один из самых популярных бойцов UFC. В целом он провел 25 поединков, одержав 21 победу 18 из которых досрочно, и потерпел четыре поражения. Первый чемпионский титул UFC Макгрегор получил в 2015 году. Также спортсмен стал первым в истории бойцом организации, который одновременно обладал двумя титулами в разных весовых категориях: полулегком и легкой.



Последний бой Конор МакГрегор провел 7 октября 2018 года против Хабиба Нурмагомедова. В этом бою россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Уже после боя оба бойца приняли участие в схватках. Поэтому МакГрегора и Нурмагомедова дисквалифицировали – ирландца на шесть месяцев, Хабиба – на девять месяцев.



26 марта 2019 года Конор МакГрегор объявил об окончании карьеры. Такое решение он мог принять из-за подозрения в изнасиловании. Хотя официального обвинения спортсмену не выдвинули.

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