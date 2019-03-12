Конора Макгрегора арестовали в США

Ирландский боец смешанного стиля MMA Конор Макгрегор арестован во Флориде США. Его обвиняют в нападении, вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени.

В полиции пояснили, что спортсмен набросился на поклонника у отеля Fountainebleu в районе Майами-Бич, забрал у него смартфон, растоптал его и забрал обломки с собой.

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Издание Miami Herald сообщило, что потерпевший оценил стоимость ущерба в размере 1000 долларов (стоимость смартфона). Макгрегора, однако, не задержали на месте преступления. Полиция обнаружила спортсмена в доме, пока его поместили под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд. Адвокат ирландца назвал произошедшее "небольшим конфликтом".

Интересно, что всего лиш 9 марта Макгрегор завершил выполнение общественных работ, к которым был осужден за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года. В течение пяти дней он занимался физическим трудом в двух церквях Нью-Йорка.

Также Макгрегор посетил священника, который провел с ним долгий разговор. По решению суда спортсмен должен пройти курс по управлению гневом.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 12 березня 2019 р.

Кто такой Конор Макгрегор?30-летний ирландский спортсмен – один из самых популярных бойцов UFC. В целом он провел 25 поединков, одержав 21 победу 18 из которых досрочно, и потерпел четыре поражения. Первый чемпионский титул UFC Макгрегор получил в 2015 году. Также спортсмен стал первым в истории бойцом организации, который одновременно обладал двумя титулами в разных весовых категориях: полулегком и легкой.