Контрольный поединок "Рух – "Нива" прервали из-за аномальных букмекерских ставок: видео

Контрольный матч между Винниковской "Рухом" и тернопольской "Нивой" оказался под подозрением ФФУ.

В Федерации получили сигнал от букмекеров по поводу аномальных ставок на фиксированный результат – поражение "Нивы" с разницей больше двух мячей.

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В перерыве при счете 2:0 в пользу "Руха" президент клуба из Винников Григорий Козловский хотел прекратить матч, но после консультаций с ФФУ было принято решение его продолжить. Вместе с тем, футболисты "Руха" получили указание снизить активность на поле и больше не забивать.

Очень хотелось наказать этих людей. С нами в такие игры играть нельзя! Будем наказывать так, как можем, вплоть до остановки матча. Леонид Станиславович [Кучук] попросил футболистов играть на удержание. Так мы и сыграли второй тайм, чтобы там никто не забил сам себе. Привет тем, кто сегодня не заработал денег,

- сказал Козловский телеканалу "Футбол 1".

В итоге, матч завершился со счетом 2:0. Аномально высокие ставки не сыграли.

К слову, по данным Нацполиции, следователи уже провели десятки обысков и ряд процессуальных мероприятий по фактам организации в Украине договорных матчей.

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