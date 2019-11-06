Копенгаген – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 7 ноября, "Копенгаген" на своем поле сыграет с киевским "Динамо" в рамках 4 тура группового этапа Лиги Европы. Букмекеры уже оценили, какая команда имеет больше шансов на победу.

Копенгаген – Динамо: прогноз букмекеров

В предыдущем поединке, который прошел две недели назад в Харькове, "Шахтер" и "Динамо" С забили друг другу по два мяча и по-прежнему имеют одинаковое число очков в группе С. Поэтому для команд встреча в Загребе будет по-настоящему решающей: поражение поставит под большое сомнение перспективы выхода из группы, а победа, наоборот, почти гарантирует фаворита в борьбе за вторую путевку в плей-офф.

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Напомним, матч "Копенгаген" – "Динамо" состоится 7 ноября в Копенгагене на стадионе "Паркен". Начало игры в 19:55 по киевскому времени.

Прогноз Фаворит Спорт

Минимальным фаворитом в поединке "Копенгаген" – "Динамо" является датский клуб. Победу хозяев в этом поединке специалисты "Фаворит Спорт" оценивают коэффициентом 2,54.

Шансы киевского клуба победить "Копенгаген" в Дании эксперты оценили коэффициентом 2,81. Несколько меньше шансов, что поединок между клубами завершится ничьей – коэффициент 3,30.

Прогноз Pari Match

Команда Алексея Михайличенко не отмечается особой результативностью в Лиге Европы. За три игры киевляне забили только два гола. Специалисты Pari Match предлагают коэффициент 4,30 на победу "Динамо" в один мяч. Коэффициент на то, что "Динамо" не проигрывает и ТМ 2.5 – 2,37.

"Копенгаген" тоже нельзя назвать чрезвычайно результативной командой: три гола в трех матчах. Коэффициент на то, что "Копенгаген" победит киевлян и ТМ 2.5 – коэффициент 7,00. Если же датчане не проигрывают и ТМ 2.5 – коэффициент 2,65.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet предлагают угадать, какой игрок сможет отличиться забитым голом в поединке. Больше всего шансов у Франа Соля отличиться за киевлян. Его выездной гол в ворота команды из Скандинавии оценен коэффициентом 3.

В стане соперника специалисты 1xbet выделяют сенегальского форварда Даме Ндойе. Его гол в ворота "Динамо" в любое время матча оценен коэффициентом тоже 3.