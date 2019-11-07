Копенгаген – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

В четверг, 7 ноября, "Динамо" продолжит борьбу в Лиге Европы. Киевляне в Копенгагене сыграют против одноименной команды. Посмотреть игру в Украину можно онлайн и по телевидению.

Матч "Копенгаген" – "Динамо" в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона в 19:50, сам матч начнется в 19:55.

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В 19:00 на канале "Футбол 1" в прямом эфире выйдет программа "Путь в Гданьск". В ней вживую в студии ведущий и эксперты обсуждают успехи и поражения команд на пути в польский город, где состоится финал турнира сезона 2019/2020.

Смотреть онлайн матч "Копенгаген" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Смотреть матч "Копенгаген" – "Динамо" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подключить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней. Также для владельцев кабельного телевидения от "Воли" есть возможность дополнительно подключить пакеты "Воля Футбол", Mobile Football или Mobile Sport Hub. Стоят они от 29 гривен в месяц и дают возможность просмотра футбола на смартфоне или планшете .