Копенгаген – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" играет матч Лиги Европы против "Копенгагена". Матч в Дании – в четверг, 7 ноября. Начало в 19:55. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24. После первого тайма "Копенгаген" впереди 1:0.

Для "Динамо" матч против "Копенгагена" иметь определяющее значение в борьбе за победу в группе Лиги Европы и выхода в 1/16 финала турнира. Поражение значительно ухудшит шансы. Тем более, что киевляне будут стремиться к реваншу за домашний матч, когда "Копенгаген" забил уже на 85 секунде игры.

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Перед этим матчем обе команды находятся среди лидеров своей группы. Однако они имеют лишь по 5 очков, в то же время третий "Мальме" имеет четыре очка. Поэтому после этого тура позиции в квартете могут измениться.