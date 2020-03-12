УЕФА объявила экстренное заседание из-за коронавируса: Евро-2020 могут перенести
Вспышка коронавируса в мире и объявление о пандемии болезни ВОЗ может повлиять на проведение Евро-2020. В УЕФА объявили об экстренном собрании всех 55 стран-членов.
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Информация о собрании официально объявлена на сайте УЕФА. Оно запланировано на вторник, 17 марта.
Учитывая вспышку коронавируса, заседание состоится онлайн.
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Один из главных вопросов – проведение Евро-2020 во время пандемии Covid-19. По данным L'Equipe, турнир перенесут на 2021 год.
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Также на этом заседании обсудят вопросы проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также национальных чемпионов. Издание Marca уже сообщало, что перенос матчей еврокубков на неопределенный срок может быть объявлен уже 12 марта.
- Евро-2020 должно начаться 12 июня и продлится до 12 июля.
- Чемпионат Европы по футболу примет 12 городов. Матч-открытие запланирован в Риме.
- Из-за коронавируса могут перенести и Олимпиаду-2020 в Токио.
- Из-за объявления карантина в Украине, все спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи, пройдут без зрителей.
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