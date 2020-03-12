24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

УЕФА объявила экстренное заседание из-за коронавируса: Евро-2020 могут перенести

- Читати новину українською

Вспышка коронавируса в мире и объявление о пандемии болезни ВОЗ может повлиять на проведение Евро-2020. В УЕФА объявили об экстренном собрании всех 55 стран-членов.

К слову Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут отменены из-за коронавируса

Информация о собрании официально объявлена на сайте УЕФА. Оно запланировано на вторник, 17 марта.

Учитывая вспышку коронавируса, заседание состоится онлайн.

К слову Коронавирус и спорт – отменены и перенесены события в режиме онлайн

Один из главных вопросов – проведение Евро-2020 во время пандемии Covid-19. По данным L'Equipe, турнир перенесут на 2021 год.

Важно Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса

Также на этом заседании обсудят вопросы проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также национальных чемпионов. Издание Marca уже сообщало, что перенос матчей еврокубков на неопределенный срок может быть объявлен уже 12 марта.

  • Евро-2020 должно начаться 12 июня и продлится до 12 июля.
  • Чемпионат Европы по футболу примет 12 городов. Матч-открытие запланирован в Риме.
  • Из-за коронавируса могут перенести и Олимпиаду-2020 в Токио.
  • Из-за объявления карантина в Украине, все спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи, пройдут без зрителей.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram.

Коронавирус в России: количество больных возросло до 28, инфекцию обнаружили у ребенка
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Евро-2020 Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
10 марта 13:20 Коронавирус и спорт – отменены и перенесены события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 16:03 Календарь Кубка мира по биатлону и расписание всех гонок
Юрій Семенюк
сегодня 15:15 Вольфсбург – Шахтер: анонс матча Лиги Европы
Ігор Саджениця
сегодня 11:17 Еще одна украинская красавица в теннисе, которая выиграла первый 25-тысячник в карьере – фото
Юрій Семенюк
сегодня 10:05 Главный тренер "Ливерпуля" обругал фанатов, которые хотели поздороваться с ним – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук