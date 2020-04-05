Коронавирус появился из-за 5G: известный обидчик украинского боксера удивил заявлением
Британский боксер Амир Хан высказался относительно коронавируса. Бывший чемпион мира высказал предположение, что коронавирус распространяют с помощью башен 5G-интернета.
В комментарии порталу Boxing Scene Хан назвал ложью информацию, что коронавирус возник в Китае.
"Это ложь. Люди говорят, что китайцы ели летучих мышей и змей, и яд, все вперемешку. Что за черт? Вы верите в это? Я – нет", – сказал Амир.
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По мнению британского боксера, с помощью башен якобы контролируется популяция людей.
Вы думаете, что нет ничего общего с 5G башнями, которые строятся? Есть, это все сделано людьми. Башни строят не без причин – они тестируют 5G. Это может быть контроль популяции – избавление от многих из нас, особенно когда они сказали, что под наибольшей угрозой пожилые люди,
– отметил Амир.
Также Хан связал появление 3G и 4G с эпидемиями гриппа.
"Каждый раз, когда появляется 3G, 4G, 5G, это постоянно какая-то схема. Вернемся в 2002-й, когда 3G был представлен миру, была вспышка вируса. Затем в 2009-м, когда появился 4G, была вспышка свиного гриппа. 2020 год, ребята – 5G, прорыв коронавируса", – заявил Хан.
По состоянию на 5 апреля в мире подтверждено 1 216 422 случая заражения COVID-19. Умерло 65 711 человек, выздоровели – 252 478.
Что известно об Амире Хане?
33-летний британский боксер, который выступает в 1-й полусредней, в полусредней и в 1-й средней весовой категориях.
Серебряный призер Олимпийских игр (2004), чемпион мира среди юниоров (2004), чемпион мира по версиям WBA (2009-2011) и IBF (2011) в 1-м полусреднем весе.
В июле 2009 года встретился с украинцев Андреем Котельником за титул WBA. Хан победил решением судей и отобрал пояс у Котельника.
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