Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили

Коронавирус добрался до Европы, где первые случаи заражения зафиксированы в более чем 20 странах. Всего в мире коронавирус зафиксировали более чем 60 странах. Из-за коронавируса Covid-19 переносится и отменяется ряд спортивных мероприятий.

Китай Гран-при Формулы 1 перенесено на неопределенный срок. Этап должен был состояться 19 апреля;

чемпионат мира по современному пятиборью перенесен в Мексику;

перенесен старт чемпионата Китая по футболу;

чемпионат мира по легкой атлетике в помещении перенесен на следующий год;

отменен Чемпионат по гольфу;

отменен чемпионат мира по горнолыжному спорту;

отменен матч Кубка Дэвиса с Румынией;

отменен отборочный турнир UFC;

отменен вечер бокса, в рамках которого чемпион WBC и WBO Хосе Карлос Рамирес должен был защищать титул против украинца Виктора Постола;

WTA отменила 125-тысячник в китайском Куньмине, который должен был пройти с 27 апреля по 3 мая. К теме: Угроза отмены Евро-2020 из-за коронавируса: все, что следует знать Италия Часть матчей чемпионата Италии по футболу перенесены на май;

матч Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" прошел без зрителей;

финал Кубка Италии по футболу перенесен с 13 на 20 мая;

матч 27-го тура баскетбольной Евролиги между "Миланом" и "Реалом" пройдет без болельщиков;

перенесен финал теннисного турнира в Бергамо между украинцем Ильей Марченко и Энцо Коко. Чехия 7-й этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей. Испания Перенесен на полгода теннисный турнир ATP в Мадриде. Соревнования должны были состояться 23-29 марта. Румыния Юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике в Бухаресте отменен. Япония Матч Кубка Дэвиса Япония – Эквадор пройдет без зрителей;

отменен финал Азиатской хоккейной лиги;

отменены 7 матчей Кубка Японии по футболу;

отменен матч квалификации Кубка Азии по баскетболу с Китаем;

Первый этап нового сезона "Супер-Формулы" отложен. Гонка японской серии в Сузуке должна была состояться 5 апреля;

72 матча чемпионата по бейсболу пройдут без зрителей. Ирландия Отменен матч Кубка шести наций по регби Ирландия – Италия. Южная Корея Отменен чемпионат мира по шорт-треку;

отменен турнир M-1 Global по смешанным единоборствам. Швейцария До 15 марта отменены все матчи чемпионата страны по футболу;

матчи Швейцарской национальной лиги по хоккею пройдут без зрителей. Малайзия Отменен Чемпионат по гольфу. ОАЭ Отменен велотур ОАЭ 2020. В двух людей с итальянской команды обнаружили коронавирус. Катар Первый этап MotoGP сезона-2020 в Катаре отменен. Иран Иранская футболистка Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом. Таиланд Гран-при Таиланда MotoGP перенесен на неопределенный срок. Мотогонка должна была состояться 22 марта. Перу Кубок наций по матч-покера перенесли из Перу в Европу. Где именно состоится турнире – пока не сообщается. Профилактика Covid-19: как уберечься ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции: Регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы. По состоянию на 2 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 048 человек. Общее количество инфицированных – 89 073 человека по всему миру. Выздоровели более 45 тысяч человек.