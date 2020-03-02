Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Коронавирус добрался до Европы, где первые случаи заражения зафиксированы в более чем 20 странах. Всего в мире коронавирус зафиксировали более чем 60 странах. Из-за коронавируса Covid-19 переносится и отменяется ряд спортивных мероприятий.
Китай
- Гран-при Формулы 1 перенесено на неопределенный срок. Этап должен был состояться 19 апреля;
- чемпионат мира по современному пятиборью перенесен в Мексику;
- перенесен старт чемпионата Китая по футболу;
- чемпионат мира по легкой атлетике в помещении перенесен на следующий год;
- отменен Чемпионат по гольфу;
- отменен чемпионат мира по горнолыжному спорту;
- отменен матч Кубка Дэвиса с Румынией;
- отменен отборочный турнир UFC;
- отменен вечер бокса, в рамках которого чемпион WBC и WBO Хосе Карлос Рамирес должен был защищать титул против украинца Виктора Постола;
- WTA отменила 125-тысячник в китайском Куньмине, который должен был пройти с 27 апреля по 3 мая.
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Италия
- Часть матчей чемпионата Италии по футболу перенесены на май;
- матч Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" прошел без зрителей;
- финал Кубка Италии по футболу перенесен с 13 на 20 мая;
- матч 27-го тура баскетбольной Евролиги между "Миланом" и "Реалом" пройдет без болельщиков;
- перенесен финал теннисного турнира в Бергамо между украинцем Ильей Марченко и Энцо Коко.
Чехия
- 7-й этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей.
Испания
- Перенесен на полгода теннисный турнир ATP в Мадриде. Соревнования должны были состояться 23-29 марта.
Румыния
- Юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике в Бухаресте отменен.
Япония
- Матч Кубка Дэвиса Япония – Эквадор пройдет без зрителей;
- отменен финал Азиатской хоккейной лиги;
- отменены 7 матчей Кубка Японии по футболу;
- отменен матч квалификации Кубка Азии по баскетболу с Китаем;
- Первый этап нового сезона "Супер-Формулы" отложен. Гонка японской серии в Сузуке должна была состояться 5 апреля;
- 72 матча чемпионата по бейсболу пройдут без зрителей.
Ирландия
- Отменен матч Кубка шести наций по регби Ирландия – Италия.
Южная Корея
- Отменен чемпионат мира по шорт-треку;
- отменен турнир M-1 Global по смешанным единоборствам.
Швейцария
- До 15 марта отменены все матчи чемпионата страны по футболу;
- матчи Швейцарской национальной лиги по хоккею пройдут без зрителей.
Малайзия
- Отменен Чемпионат по гольфу.
ОАЭ
- Отменен велотур ОАЭ 2020. В двух людей с итальянской команды обнаружили коронавирус.
Катар
- Первый этап MotoGP сезона-2020 в Катаре отменен.
Иран
- Иранская футболистка Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом.
Таиланд
- Гран-при Таиланда MotoGP перенесен на неопределенный срок. Мотогонка должна была состояться 22 марта.
Перу
- Кубок наций по матч-покера перенесли из Перу в Европу. Где именно состоится турнире – пока не сообщается.
Профилактика Covid-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- мойте фрукты и овощи;
- избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- избегайте диких животных и не посещайте фермы.
По состоянию на 2 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 048 человек. Общее количество инфицированных – 89 073 человека по всему миру. Выздоровели более 45 тысяч человек.
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