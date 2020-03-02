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Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили

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Коронавирус добрался до Европы, где первые случаи заражения зафиксированы в более чем 20 странах. Всего в мире коронавирус зафиксировали более чем 60 странах. Из-за коронавируса Covid-19 переносится и отменяется ряд спортивных мероприятий.

Китай

  • Гран-при Формулы 1 перенесено на неопределенный срок. Этап должен был состояться 19 апреля;
  • чемпионат мира по современному пятиборью перенесен в Мексику;
  • перенесен старт чемпионата Китая по футболу;
  • чемпионат мира по легкой атлетике в помещении перенесен на следующий год;
  • отменен Чемпионат по гольфу;
  • отменен чемпионат мира по горнолыжному спорту;
  • отменен матч Кубка Дэвиса с Румынией;
  • отменен отборочный турнир UFC;
  • отменен вечер бокса, в рамках которого чемпион WBC и WBO Хосе Карлос Рамирес должен был защищать титул против украинца Виктора Постола;
  • WTA отменила 125-тысячник в китайском Куньмине, который должен был пройти с 27 апреля по 3 мая.

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Италия

  • Часть матчей чемпионата Италии по футболу перенесены на май;
  • матч Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" прошел без зрителей;
  • финал Кубка Италии по футболу перенесен с 13 на 20 мая;
  • матч 27-го тура баскетбольной Евролиги между "Миланом" и "Реалом" пройдет без болельщиков;
  • перенесен финал теннисного турнира в Бергамо между украинцем Ильей Марченко и Энцо Коко.

Чехия

  • 7-й этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей.

Испания

  • Перенесен на полгода теннисный турнир ATP в Мадриде. Соревнования должны были состояться 23-29 марта.

Румыния

  • Юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике в Бухаресте отменен.

Япония

  • Матч Кубка Дэвиса Япония – Эквадор пройдет без зрителей;
  • отменен финал Азиатской хоккейной лиги;
  • отменены 7 матчей Кубка Японии по футболу;
  • отменен матч квалификации Кубка Азии по баскетболу с Китаем;
  • Первый этап нового сезона "Супер-Формулы" отложен. Гонка японской серии в Сузуке должна была состояться 5 апреля;
  • 72 матча чемпионата по бейсболу пройдут без зрителей.

Ирландия

  • Отменен матч Кубка шести наций по регби Ирландия – Италия.

Южная Корея

  • Отменен чемпионат мира по шорт-треку;
  • отменен турнир M-1 Global по смешанным единоборствам.

Швейцария

  • До 15 марта отменены все матчи чемпионата страны по футболу;
  • матчи Швейцарской национальной лиги по хоккею пройдут без зрителей.

Малайзия

  • Отменен Чемпионат по гольфу.

ОАЭ

  • Отменен велотур ОАЭ 2020. В двух людей с итальянской команды обнаружили коронавирус.

Катар

  • Первый этап MotoGP сезона-2020 в Катаре отменен.

Иран

  • Иранская футболистка Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом.

Таиланд

  • Гран-при Таиланда MotoGP перенесен на неопределенный срок. Мотогонка должна была состояться 22 марта.

Перу

  • Кубок наций по матч-покера перенесли из Перу в Европу. Где именно состоится турнире – пока не сообщается.

Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • мойте фрукты и овощи;
  • избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • избегайте диких животных и не посещайте фермы.

По состоянию на 2 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 048 человек. Общее количество инфицированных – 89 073 человека по всему миру. Выздоровели более 45 тысяч человек.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт
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