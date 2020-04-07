Коронавирус унес жизнь экс-президента "Буковины" Василия Федорюка

Бывший президент черновицкого футбольного клуба "Буковина" Василий Федорюк стал первой жертвой коронавируса в украинском спорте.

Печальную весть сообщил футбольный функционер Святослав Сирота на своей странице в Фейсбуке.

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Василию Федорюку было 72 года.

Не хотелось писать. Но, все же, считаю нужным это озвучить. Возможно, это спасет кого-то. Далекий и неизвестный вирус коснулся футбола. Вчера от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Буковина" Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, все же, может быть, начнут понимать, что вирус есть и он реальная угроза жизни,

– написал Сирота.

С четырнадцати лет играл за местную сельскую команду. В 1960-1970-х годах Василий Федорюк был футболистом-любителем, выигрывал чемпионат Черновицкой области, участвовал в любительском чемпионате Украины.

Был президентом "Буковины" в 1993/98, 2007/10 годах. Впоследствии входил в совет клуба.

Добавим, что по состоянию на утро, 7 апреля, в Украине выявлено 1462 случаев заболеваний коронавирусом, из них 45 человек умерли и 28 выздоровели.

Что такое коронавирус Covid-2019?

Так называют вспышку коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности из-за острого респираторного синдрома.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, однако называет ее контролируемой.



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