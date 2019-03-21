Космонавт, клоун или пожарный: Беринчик предлагает угадать фанатам свой образ на следующий бой

Украинский боксер Денис Беринчик славится своими необычными выходами на боксерские поединки. На каждый такой выход украинец продумывает специальный образ.

Он уже был узником, Супер Марио, выезжал на коне. Следующий бой обладатель титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе Денис Беринчик проведет 20 апреля в Киевском Дворце спорта. При этом еще неизвестно, против кого будут боксировать украинец.

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Для этого боя Беринчик уже придумал образ. Но предлагает угадать его своим болельщикам. В комментариях под его сообщением уже есть первые варианты. Среди них космонавт, врач, безумный, клоун, герой сериала "Игра престолов" и другие.

Победитель получит именной костюм от Беринчика.