Коваленко и Додо сыграют с первых минут: "Шахтер" назвал состав на матч с "Динамо" Загреб
Загребское "Динамо" и донецкий "Шахтер" назвали стартовые составы на матч 4 тура Лиги чемпионов.
В стартовом составе "Шахтера" выйдет Сергей Кривцов, участие которого было под вопросом. Также с первых минут сыграет Виктор Коваленко.
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Стартовые составы
"Динамо" Загреб: Ливкович, Адеми, Ольмо, Петкович, Леовац, Моро, Теофиль-Катрен, Стоянкович, Перич, Дилавер, Оршич
"Шахтер": Пятов, Додо, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Алан Патрик, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес
Поединок "Динамо" Загреб – "Шахтер" начнется в 22:00. Текстовую онлайн-трансляцию поединка читайте на сайте Спорт24.
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