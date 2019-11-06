Коваленко и Додо сыграют с первых минут: "Шахтер" назвал состав на матч с "Динамо" Загреб

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"Динамо" Загреб – "Шахтер": стартовые составы на матч Лиги чемпионов
"Динамо" Загреб – "Шахтер": стартовые составы на матч Лиги чемпионов / shakhtar.com

Загребское "Динамо" и донецкий "Шахтер" назвали стартовые составы на матч 4 тура Лиги чемпионов.

В стартовом составе "Шахтера" выйдет Сергей Кривцов, участие которого было под вопросом. Также с первых минут сыграет Виктор Коваленко.

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Стартовые составы

"Динамо" Загреб: Ливкович, Адеми, Ольмо, Петкович, Леовац, Моро, Теофиль-Катрен, Стоянкович, Перич, Дилавер, Оршич

"Шахтер": Пятов, Додо, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Алан Патрик, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес

Поединок "Динамо" Загреб – "Шахтер" начнется в 22:00. Текстовую онлайн-трансляцию поединка читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лига чемпионов Спорт Шахтер Футбол
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