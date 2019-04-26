Красивые и опасные: топ украинских спортсменок, которые могут за себя постоять
В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – украинские женщины самые красивые в мире. Но это не единственное, чем они могут похвастаться, ведь украинки ежегодно достигают высот на спортивном Олимпе. Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина и Диана Шестак доказали, что можно быть хрупкой и сильной одновременно.
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Источник: 24 канал
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