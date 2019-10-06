"Кременчуг" эффектно стартовал в новом сезоне УХЛ: команда одержала все победы

Лидер украинской хоккейной лиги "Кременчуг" одержал седьмую подряд победу на старте сезона Украинской хоккейной лиги.

В центральном матче тура "Кременчуг" за четыре минуты смог переломить игру против второй команды чемпионата "Днепра". Херсонцы забросили по шайбе в первых двух периодах.

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Однако за четыре минуты Бобрусев, Орлов и Созонов вывели уже вперед "Кременчуг". Днепряне после такого удара "прийти в себя" не смогли, и в итоге хозяева забросили еще две шайбы в заключительный период.

В итоге "Кременчуг" победил 5:2 и укрепил свое лидерство, оторвавшись в турнирной таблице от второго "Днепра" уже аж на семь очков.