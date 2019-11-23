"Кременчуг" в боевом поединке переиграл "Донбасс"

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23 ноября в Кременчуге стартовал 18-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. В рамках первого матча сошлись местный "Кременчуг" и донецкий "Донбасс".

Кременчуг – Донбасс 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

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Матч команды начали остро и на скоростях, обмениваясь взаимными атаками. Однако уверенная игра в воротах Вячеслава Новицкого и Степана Горячевских не позволила ни одной из команд отличиться.

Счет заброшенной шайбой был открыт за 3 минуты до конца первого периода – гол в "раздевалку" дончанам отправил капитан "горожан" Николай Киселев.

Вторую половину второго периода донецкий клуб провел в атаках, пытаясь сравнять счет. И цифры на табло таки изменились, однако не в приятную для дончан сторону – второй раз в воротах Степана Горячевских эффектно расписался Александр Пукса, обеспечив своей команде комфортное преимущество.

Последний отрезок встречи прошел по сценарию первых двух – подопечные Сергея Витера активно и много атаковали, а в середине периода пропустили. Таким образом, на 49 минуте матча Дмитрий Орлов сделал счет 3:0 на табло и помог своей команде записать в актив 6 победу подряд.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ХК Донбасс ХК Кременчуг Хоккей
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