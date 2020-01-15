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"Кременчуг" в овертайме одолел "Днепр" и укрепил лидерство в УХЛ

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Кременчуг – Днепр результат / УХЛ

В Кременчуге состоялся второй поединок 28-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в рамках которого встретились местный "Кременчуг" и херсонский "Днепр".

Кременчуг – Днепр 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Очень плотно и вязко обе команды провели матч в Кременчуге, зная, что каждая ошибка может стоить пропущенной шайбы. Осторожная игра в атаке, акцент на оборону, а также уверенный тыл в лице голкиперов привели к тому, что на первый перерыв команды ушли с нулями на табло.

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А вот вторую двадцатиминутку "щуки" начали очень активно – на 14-й секунде периода Вячеслава Новицкого прошил Денис Василенков, самостоятельно обойдя двух противников и отправив шайбу в пустой угол ворот. Ответить хозяева смогли только через 14 минут, когда Дмитрий Орлов создал классный момент у ворот Александра Хомутова и сам же сравнял цифры на табло.

Третий период прошел зеркально второму – сначала шайбой Егора Серанова отличился "Кременчуг", а затем вдруг в матче счет сравнял Дмитрий Чернышенко, переведя матч в овертайм.

В дополнительное время судьба оказалась на стороне "горожан" – коллектив Александра Савицкого смог удачно воспользоваться удалением Александра Матерухина и вырвать победу в этом поединке – решающий гол на счету Егора Серанова.

Таким образом, матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Кременчуга", а команды поделили три очка в пользу хозяев. После этой победы "горожане" с 71 баллом оторвались от "Днепра" на 15 очков и уверенно закрепились на первой строчке в таблице.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Хоккей ХК Днепр ХК Кременчуг Спорт
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