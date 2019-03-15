Кролла назвал свое преимущество по сравнению с Ломаченко

Претендент на пояс Василия Ломаченко британский боксер Энтони Кролла рассказал, что не переживает из-за того, что в его успех в бою с украинцем верят единицы.

Кролла назвал единственное преимущество, которым он обладает по сравнению с украинским чемпионом по версиям WBA и WBO.

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"Очень сложная задача у меня впереди... Я же не тупой, что не витаю в облаках и знаю, что буду драться с одним из лучших бойцов планеты. Я не из паунда (Топ-5 боксеров независимо от весовой категории, – Спорт24), но все-таки я боец мирового класса.

Да, у меня и близко нет такого умения, как у Ломаченко: он почти все делает лучше. Но это не пугает. К тому же, у меня есть одно преимущество: я все-таки натуральный легкоатлет, а он – нет.

Выйду с планом на бой. И всегда верю в себя. Буду в отличной форме физически и духовно. А еще мне нечего терять. Я был на таком дне, что и вспоминать не хочется. Так что реально верю, что смогу выйти и найти тот самый удар, чтобы шокировать мир. Хочу, чтобы меня навсегда за это запомнили", – цитирует Кроллу BoxingScene.

12 апреля Ломаченко проведет защиту чемпионских титулов WBA и WBO в легком весе против Энтони Кроллы, который является обязательным претендентом. 32-летний британский боксер в профессиональной карьере выиграл 34 боя (13 из них – нокаутом) и шесть проиграл. Еще три поединка завершились вничью.

Букмекеры начали принимать ставки на бой Ломаченко с Кроллой. Василий является фаворитом в этом бою.

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