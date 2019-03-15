Кролла назвал свое преимущество по сравнению с Ломаченко

6 Читати новину українською
Энтони Кролла
Энтони Кролла / boxingscene.com

Претендент на пояс Василия Ломаченко британский боксер Энтони Кролла рассказал, что не переживает из-за того, что в его успех в бою с украинцем верят единицы.

Кролла назвал единственное преимущество, которым он обладает по сравнению с украинским чемпионом по версиям WBA и WBO.

Читайте также: Ломаченко может провести реванш с пуэрториканским боксером

"Очень сложная задача у меня впереди... Я же не тупой, что не витаю в облаках и знаю, что буду драться с одним из лучших бойцов планеты. Я не из паунда (Топ-5 боксеров независимо от весовой категории, – Спорт24), но все-таки я боец мирового класса.

Да, у меня и близко нет такого умения, как у Ломаченко: он почти все делает лучше. Но это не пугает. К тому же, у меня есть одно преимущество: я все-таки натуральный легкоатлет, а он – нет.

Выйду с планом на бой. И всегда верю в себя. Буду в отличной форме физически и духовно. А еще мне нечего терять. Я был на таком дне, что и вспоминать не хочется. Так что реально верю, что смогу выйти и найти тот самый удар, чтобы шокировать мир. Хочу, чтобы меня навсегда за это запомнили", – цитирует Кроллу BoxingScene.

12 апреля Ломаченко проведет защиту чемпионских титулов WBA и WBO в легком весе против Энтони Кроллы, который является обязательным претендентом. 32-летний британский боксер в профессиональной карьере выиграл 34 боя (13 из них – нокаутом) и шесть проиграл. Еще три поединка завершились вничью.

Букмекеры начали принимать ставки на бой Ломаченко с Кроллой. Василий является фаворитом в этом бою.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
"Нацкорпус" готовит масштабную акцию на Майдане: в США предупредили о возможном насилии
сегодня
1070
Теги: Ломаченко – Кролла Василий Ломаченко Бокс Спорт
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик спел известную песню о позорном поражении "Динамо": видео
сегодня 16:51 Усик спел известную песню о позорном поражении "Динамо": видео
299
Четвертьфинал Лиги чемпионов за что МЮ будет мстить "Барселоне", а "Аякс" – "Ювентусу"
сегодня 14:55 Четвертьфинал Лиги чемпионов за что МЮ будет мстить "Барселоне", а "Аякс" – "Ювентусу"
104
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
сегодня 14:17 Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
416
Курьез дня: сильный ветер стал ассистентом забитого гола в Англии (видео)
сегодня 11:20 Курьез дня: сильный ветер стал ассистентом забитого гола в Англии (видео)
84
Принципиальное дерби в Первой лиге может собрать больше зрителей, чем некоторые команды УПЛ
сегодня 08:57 Принципиальное дерби в Первой лиге может собрать больше зрителей, чем некоторые команды УПЛ
104
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук