Кролла: У меня были поражения, но я вернулся, и теперь у меня самая большая задача из всех

Британец Энтони Кролла пообщался с журналистами перед поединком против Василия Ломаченко за титулы чемпиона мира WBA и WBO.

Кролла заявил, что он не самый талантливый боксер и старается это компенсировать тяжелой работой.

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Я не самый талантливый. Но то, что у меня нет таланта, я компенсирую тяжелой работой. Я, безусловно, один из тех бойцов, которые работают на успех. Также нужно чуточку удачи,

– цитирует Кроллу ESPN.com.

Кролла возобновил свою карьеру после травм черепа и лодыжки во время стычки с ворами в своем родном Манчестере в декабре 2014 года. Сейчас британец имеет трехматчевую беспроигрышную серию.

Я уже несколько лет занимаюсь боксом на мировом уровне. После поражения от Линареса у меня было две победы над соперниками мирового уровня, бывшим чемпионом мира Рики Бернсом и бывшим претендентом на титул чемпиона мира Даудом Йорданом. И если вы достаточно долго находитесь на этом уровне, могут произойти большие бои,

– сказал боксер.

"Если вы деретесь с лучшим бойцом на планете, это показывает, что если вы продолжаете усердно работать, это окупается. У меня были поражения в моей карьере, но я вернулся, и теперь у меня самая большая задача из всех", – добавил боксер.

Уже этой ночью Василий Ломаченко будет драться с Энтони Кроллой. В этом бою украинец будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

Посмотреть поединок Василий Ломаченко – Энтони Кролла можно будет в Украине по телевидению.

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