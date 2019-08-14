Кто должен возглавить "Динамо" после отставки Александра Хацкевича? Опрос

Киевское "Динамо" после провального начала нового сезона прогнозируемо осталось без главного тренера. Нервы президента "бело-синих" Игоря Суркиса не выдержали, и сотрудничество с белорусом Александром Хацкевичем было прекращено. Кто же должен возглавить "Динамо"?

Летом "Динамо" официально переподписало контракт с Александром Хацкевичем. Соглашение между сторонами было заключено сроком на два года.

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СМИ сообщали о том, что в контракте белорусского тренера мог быть пункт о том, что он покинет "Динамо", если не выведет команду в групповой этап Лиги чемпионов. Вероятно, что пункт таки имел место, поскольку "Динамо" действительно прощается с 45-летним тренером после того, как он не вывел команду в Лигу чемпионов.

Кандидатами на замену Хацкевича СМИ называли Индржиха Трпишовского, Адама Навалку, шведа Свена-Йорана Эрикссона, Алексея Михайличенко, Юрия Калитвинцева и Юрия Вернидуба.

Вероятными преемниками Хацкевича могут быть Юрий Мороз (тренер "Динамо" U-21) и Висенте Гомес. Оба давно в структуре клуба и подготовили многих молодых футболистов в киевской команде.

Экзотическим вариантом остается Мирча Лучеку, однако его связывают с московским "Динамо". Давно не работал тренером Мирон Маркевич. Претендентом на тренерское кресло может быть и Сергей Ребров, "Ференцварош" также вылетел из Лиги чемпионов.

"Динамо" обещало, что уже в ближайшее время сообщит о том, кто будет возглавлять команду.