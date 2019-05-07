Кто из известных спортсменов посетил Met Gala: фото необычных костюмов

В Нью-Йорке при музее Метрополитен состоялся уже традиционный бал Met Ball или Met Gala. Он считается главным событием мира моды, приглашения куда получают лишь знаменитости.

Не обошло это событие и мир спорта. На бал, дресс-кодом для которого выступил кэмп (стиль на грани естественности и китча, который культивирует все преувеличенное, неестественное и эксцентрическое), пригласили теннисисток Серену Уильямс и Марию Шарапову, а также пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

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Серена Уильямс в этом году выступила одной из ведущих бала, вместе с Леди Гагой, Гарри Стайлсом из One Direction и Алессандро Микеле из Gucci. На бал она надела роскошный флуоресцентно-желтый наряд Atelier Versace с корсетом. Также ее одежда была расшита "плющом" из органзы и усыпана кристаллами Swarovski. Обута она была в желтые кроссовки Air Force 1 из коллаборации Nike с Off-White Вирджила Абло. Дизайнер разрабатывал наряд теннисистки на US Open.

К концу вечера Серена Уильямс осталась без значительной части своего наряда.

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Относительно Марии Шараповой, то ей подобрать стиль помогала Клэр Уэйт Келлер из Givenchy.

Необычным оказался и наряд Льюиса Хэмилтона. Он выбрал костюм от Tommy Hilfiger. На его изготовление было потрачено 175 часов ручной работы.