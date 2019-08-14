Кто может возглавить "Динамо" после отставки Александр Хацкевича

Киевское "Динамо" отправило в отставку главного тренера команды Александра Хацкевича. Поэтому к следующему матчу команду будет готовить уже другой специалист.

При этом вместе с Хацкевичем уволен весь тренерский штаб первой команды. Среди них и Олег Лужный, Висенте Гомес и Максим Шацких. В "Динамо" заявили, что информацию о том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщена позже.

Как это было: "Динамо" официально уволило Александра Хацкевича

Самым ожидаемым тренером, пожалуй, является Юрий Вернидуб. Речь о том, что он может возглавить "Динамо", велись давно. Он мог перебраться в Киев еще в прошлом сезоне, но тогда луганской "Заре" удалось его удержать. Этим же летом Вернидуб покинул команду и сейчас находится в творческом отпуске.

Стоит отметить, что "Динамо" очень долго практиковало то, что команду возглавлял один из бывших игроков. Так было и с Хацкевичем. Поэтому не стоит исключать, что и в этот раз руководство клуба доверится кому-то из тех, кто выступал в команде. Среди таких может быть и Александр Заваров. Правда он давно без тренерской практики. А также Александр Михайличенко, который еще раз может вернуться на тренерский мостик киевлян.

Еще один тренер с "динамовским сердцем" — Юрий Калитвинцев. Он тоже сейчас без работы, поэтому может без проблем приступить к работе.

Зато вряд ли руководство клуба доверит работу с главной командой Юрию Морозу, который привел молодежную команду к победе в чемпионате прошлого сезона. При этом что в его штабе работают Олег Гусев и Сергей Федоров.

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Еще один вероятный кандидат — главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков. Именно он сделал украинскую сборную чемпионами мира. Но сам Петраков заявлял, что не очень стремится работать в клубном футболе, когда ему приказывают президенты клуба. Но если поступит предложение из "Динамо", сможет ли он отказаться?

Без работы сейчас и Рауль Рианчо. Он уже работал в "Динамо", когда там главным тренером был Сергей Ребров.

Есть и более невероятные варианты. Среди них Жозе Моуриньо. Однако вряд ли португалец согласится возглавить украинский клуб. В "Динамо" не те финансовые возможности, которые требует Моуриньо.

Довольно неожиданный вариант — Свен-Йоран Эрикссон. Была информация, что швед летом хотел возглавить "Зарю", но в луганском клубе отказались от такой затеи. Зато "Динамо" ему подходит больше. Здесь и инфраструктура, и сам клуб на высоком уровне. Так еще и играет в еврокубках.

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Есть еще немало других кандидатов. Хотя Мирча Луческу здесь вряд ли уместен, несмотря на все попытки румынских СМИ устроить его на работу в "Динамо". И перед ними всеми будет стоять одна задача — вернуть "Динамо" на высокий уровень. При этом что тренер получит даже время на подготовку. Ведь следующую игру киевляне проведут аж 24 августа, когда дома примут "Олимпик". Но после этого "Динамо" ожидает выезд к "Заре", а впоследствии снова перерыв из-за матчей сборных.