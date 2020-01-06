Кто они – жены украинских боксеров: фото красавиц

Украинские боксеры прославились не только на ринге, но как порядочные семьянины, честные, любящие и заботливые мужы. Неудивительно, что даже настоящие красавицы не смогли перед ними устоять.

Елена Ломаченко

Со своей будущей женой Василий познакомился в спортзале. Она тренировалась у мамы Ломаченко – тренера по спортивной акробатике. Елена не является публичным человеком, ее фотографии редко встречаются в сети, однако некоторые мы все-таки нашли.

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Сестра, жена и сын Василия Ломаченко (фото: xsport)

Дарья Гвоздик

Дарья и Александр уже в браке более 15 лет. Вместе пара воспитывает 3 детей. Дарья интересная личность, вместе с мужем много путешествуют. Именно фото с путешествий преобладают в ее инстаграме.

Лиана Беринчик

С Лианой Денис познакомился на отдыхе в Буковеле. Он год добивался девушки, чем и покорил ее сердце. Лиана – полицейская, в душе карьеристка.

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Алина Шелестюк

Алина – профессиональная фитнес-модель, параллельно с мужем развивает свою карьеру в США. Неудивительно, что с такой женой у Тараса хватает сил проводить в течение года только один бой.

Ольга Постол

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол вместе с женой Ольгой находятся в браке с 2008 года. Вместе они растят двух близнецов: Тимофея и Лукьяна. Семейной жизнью Виктор явно доволен, и даже похвастался этим с помощью трогательной фотосессии.

Екатерина Усик

Со своей будущей невестой Александр познакомился еще в школе. Они учились в параллельных классах. После окончания школы начали жить вместе, а в 2009 году официально стали мужем и женой.

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Екатерина долгое время была не публичным, ее можно было увидеть разве что во время поединков Александра. Однако, порой она появлялась на фото вместе с Александром, а в последнее время вообще поражает всех фотографиями из эротических фотосессий.