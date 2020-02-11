Кто самый популярный спортсмен Украины: топ-10 по количеству подписчиков в Instagram

Украинская земля всегда была богата талантами. Мы имеем много спортсменов, которые являются лучшими в своих видах спорта. Они знамениты не только в нашей стране, но и за рубежом. Кто же является наиболее известным и популярным атлетом? Мы это выяснили и представляем вам рейтинг топ-10 украинских спортсменов по количеству подписчиков в Instagram.

Василий Ломаченко 1,7 миллиона подписчиков

Ломаченко, возможно, является не только самым популярным, а вообще лучшим спортсменом Украины всех времен. Он двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы среди боксеров-любителей. Его уже называют лучшим любителем всех времен. Это и не удивительно, так как статистика его боев насчитывает 397 поединков, в 396 он побеждал. Единственное поражение он потерпел от Альберта Селимова, у которого Василий дважды брал реванш.

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Но настоящая популярность к уроженцу Белгород-Днестровская пришла с началом выступлений на профессиональном ринге. После покорения третьей весовой категории, он начал вести спор за звание лучшего боксера современности независимо от весовой категории. Это сделало его известным не только в Украине, но и во всем мире.

Александр Зинченко. 1 миллион подписчиков

Воспитанник донецкого "Шахтера", а ныне игрок "Манчестер Сити" и лидер сборной Украины является самым популярным футболистом в Украине. 1 миллион подписчиков – результат не только успешных действий на футбольном поле, но и следствие веселых, креативных качеств характера Зинченко. Кроме этого, популярность интернет-странице Александра добавила история с его ухаживаниями за Владой Седан.

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Александр Усик. 899 тысяч подписчиков

Абсолютный чемпион мира в крузервейте прославился, как один из самых харизматичных спортсменов нашей страны. Большую популярность он получил после победы на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Закрепил ее выступлениями в WSB за команду "Украинские атаманы" и дальнейшими выступлениями на профессиональном ринге. Часто отмечается активной общественной позицией, хотя достаточно часто она является резонансной. Кроме Украины, имеет большую фанатскую базу в Британии. Так после победы над Тони Беллью в ноябре 2018 года, буквально за два дня получил пополнение в 100 тысяч фолловеров.

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Андрей Шевченко. 700 тысяч подписчиков

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу, лучший украинский футболист, легенда киевского "Динамо" и итальянского "Милана", несмотря на окончание карьеры еще в 2012 году, продолжает быть популярным. Обладатель "Золотого мяча" 2004 года собрал свою фанатскую базу не только из украинцев – восемь лет выступлений за "Милан" сделали его звездой и в Италии.

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Элина Свитолина. 564 тысячи подписчиков

Наша лучшая теннисистка сейчас занимает 4 строчку рейтинга WTA. Также, помимо чисто теннисных умений, она получила известность и за свою красоту. Элина является амбассадором многих успешных брендов. Она рекламирует швейцарские часы, спортивную одежду и даже минеральную воду.

Владимир Кличко. 532 тысячи подписчиков

Еще один боксер в нашем рейтинге. На этот раз это Владимир Кличко. Возможно, наибольший доминатор в супертяжелом весе всех времен относительно слабо развил свою страницу в Instagram. Для сравнения, количество подписчиков у нынешних лидеров супертяжелого веса значительно больше: Энтони Джошуа – 11 миллионов, а Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри имеют по 2,5 миллиона фолловеров. Однако даже этот результат позволил ему занять 6 строчку.

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Евгений Коноплянка. 427 тысяч подписчиков

Вместе с Андреем Ярмоленко Евгений Коноплянка больше 5 лет были самыми популярными футболистами Украины в начале 2010-х. Основную свою популярность Евгений одержал, выступая за "Днепр", а также увеличил число своих подписчиков с помощью фанатов испанской "Севильи" и немецкого "Шальке". Сейчас Женя вернулся в Украину и радует болельщиков донецкого "Шахтера".

Алексей Торохтий. 366 тысяч подписчиков

Украинский тяжелоатлет, участник двух Олимпийских игр (2008 и 2012 годов). Свою профессиональную карьеру закончил в 2014 году. Свою славу Алексей получил после того, как выиграл золотую медаль на играх в Лондоне. Однако позже награду у него отобрали, потому что в его крови были найдены запрещенные вещества. Однако, фанаты решили поддерживать атлета и дальше, потому свою фанатскую армию он особо не потерял.

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Андрей Ярмоленко. 274 тысячи подписчиков

Бывший лидер "Динамо" и второй лучший бомбардир сборной Украины сейчас, так же, как и его коллега из "Шахтера", Евгений Коноплянка, находится на спаде карьеры. Травмы, отсутствие игровой практики после перехода заграницу сильно уменьшили частоту упоминаемости фамилии черниговского футболиста в фанатской среде. Однако, восемь лет выступлений в УПЛ, а также 36 голов за национальную команду еще не отошли в архивы футбольной истории. Ярмоленко и сейчас является одним из самых известных футболистов в Украине.

Андрей Лунин. 273 тысячи подписчиков

Самый молодой представитель рейтинга занимает 10 строчку. Он уже может похвастаться определенными достижениями за свою карьеру. Одна победа на юношеском чемпионате мира уже многого стоит, однако, надеемся, что главные вершины еще в будущем. Не зря же 19-летнего вратаря заманил в свои ряды сам мадридский "Реал".

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