Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона

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Кто лучший игрок сезона от УЕФА : Роналду, Месси, ван Дейк
Вирджил Ван Дейк / Фото из открытых источников

В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020. В рамках этой церемонии был определен лучший футболист Европы прошлого сезона. Им стал Вирджил Ван Дейк.

Футболист "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк в голосовании опередил знаменитых нападающих Лионеля Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

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Также нидерландский футболист был признан лучшим защитником прошлого сезона по версии УЕФА.

В прошлом сезоне вместе с "Ливерпулем" Ван Дейк выиграл Лигу чемпионов. В финале "красные" победили "Тоттенхэм".

Вместе со сборной Нидерландов Вирджил дошел до финала Лиги наций, однако проиграл Португалии.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Барселона Ювентус ФК Ливерпуль УЕФА Криштиану Роналду Лионель Месси
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