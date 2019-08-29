Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона
В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020. В рамках этой церемонии был определен лучший футболист Европы прошлого сезона. Им стал Вирджил Ван Дейк.
Футболист "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк в голосовании опередил знаменитых нападающих Лионеля Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус").
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Также нидерландский футболист был признан лучшим защитником прошлого сезона по версии УЕФА.
В прошлом сезоне вместе с "Ливерпулем" Ван Дейк выиграл Лигу чемпионов. В финале "красные" победили "Тоттенхэм".
Вместе со сборной Нидерландов Вирджил дошел до финала Лиги наций, однако проиграл Португалии.
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