Кто виноват в неудачах "Динамо"? Опрос

Киевское "Динамо" не смогло шестой матч подряд достичь положительного результата. 15-го сентября "бело-синие" в родных стенах проиграли черниговской "Десне".

Для "Динамо" это первое в истории поражение в поединках с "Десной". До поражения "северянам" киевляне провели 5 неудачных поединков: проиграли "Шахтеру" и "Брюгге" сыграли с бельгийцами вничью и вылетели из Лиги чемпионов.

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Также "Динамо" дважды сыграло вничью в чемпионате Украины с "Олимпиком" и "Зарей". Последние три матча "бело-синие" провели под руководством нового тренера Алексея Михайличенко, который заменил Александра Хацкевича.

И пока под его руководством "Динамо" не может выиграть и демонстрирует некачественный футбол. Также внутри команды вроде бы существует конфликт. Футболисты не понимают, что от них требует тренерский штаб.

В чемпионате Украины "Динамо" с восемью очками находится только на 5-й строчке. Расстояние от "Шахтера" уже на 13 очков, хотя у киевлян матч в запасе. Также в четверг, 19 сентября, "Динамо" стартует в Лиге Европы поединком против "Мальме".