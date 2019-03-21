Кубок мира по биатлону: Кузьмина уверенно выиграла спринт, Вита Семеренко только 28-я

В норвежском Холменколлене состоялась спринтерская гонка в рамках Кубка мира по биатлону. Женскую гонку выиграла представительница Словакии Анастасия Кузьмина.

Кузьмина допустила один промах во время стульбы лежа, но все равно сумела выиграть гонку. Поспособствовала этому высокая скорость Анастасии.

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Второе место завоевала представительница Германии Франциска Пройс, которая проиграла Кузьминой 21 секунду. Третьей стала Паулина Фиалкова. Словачка без штрафных кругов прошла дистанцию и проиграла Кузьминой 25 секунд.

Лучшей из украинок, которых в этой гонке было аж семеро, оказалась Вита Семеренко. Вита, стартовав 38-й, чисто отработала на двух огневых рубежах, однако потратила довольно много времени, чтобы закрыть 10-ю мишень. Продемонстрировав не самую высокую скорость Вита финишировала на 28-й позиции.

Яна Бондарь с двумя ошибками отработала на стрельбе лежа. Хотя Яна чисто преодолела стойку, она не смогла побороться за высокие места и финишировала 48-й. Валентина Семеренко первой из представительниц Украины начала гонку. Валентина настреляла аж три промаха и завершила спринт на 55-й позиции. Анастасия Меркушина с двумя ошибками на огневых рубежах – 57-я.

Дебютантка Анна Кривонос, хоть и допустила только один промах, но из-за низкой скорости смогла финишировать только 74-й. Надежда Белкина с тремя промахами аж 77-я. Хуже всех дистанцию среди украинок преодолела Екатерина Бех, которая вынуждена была преодолеть два штрафных круга и финишировала на 93-м месте.

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