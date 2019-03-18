Кубок наций: украинские биатлонисты держатся в топ-10 после чемпионата мира

После завершения чемпионата мира по биатлону, который состоялся в Швеции, мужская и женская сборные Украины держатся в топ-10 Кубка наций.

Мужская сборная Украины пока занимает десятое место, имея в своем активе 5129.0 баллов. Впереди украинцев Швейцария (5188.0). Сильно отстала от Украины сборная Болгарии (4582.0).

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Наибольшее количество баллов в актив сборной Украины занес чемпион мира Дмитрий Подручный, который выиграл гонку преследования – 991. Артем Прима – 914, Сергей Семенов – 701, Артем Тищенко – 496, Руслан Ткаленко – 247, Тарас Лесюк – 217, Виталий Труш – 82.

Лидирует в мужском зачете Кубка наций сборная Норвегии. На втором месте Франция, Германия – третья.

Женская сборная Украины занимает седьмое место с 5688.0 баллами. Оторвалась от украинок Швеция – 6238.0. Позади украинской команды Чехия – 5557.0.

Наибольшее количество баллов для Украины получила Анастасия Меркушина – 849. Елена Пидгрушная – 666, Вита Семеренко – 662, Юлия Джима – 628, Валентина Семеренко – 551, Яна Бондар – 282, Надежда Белкина – 232, Юлия Журавок – 127.

Лидирует в женском зачете сборная Норвегии. Второе место удерживает Германия, а третья – Франция.

На чемпионате мира украинские биатлонисты завоевали две награды. Дмитрий Подручный стал чемпионом мира, а женская команда завоевала бронзовую награду в эстафете.

Последний этап Кубка мира по биатлону пройдет в норвежском Холменколлене. Этап стартует 21 марта.

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