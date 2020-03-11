Кубок Украины: результаты матчей 1/4 финала

Матчи 1/4 финала Кубка Украины разбили на два дня. Три матча состоялись в среду, 11 марта, еще один – в четверг, 12 марта.

Первым участником полуфинала стал "Минай". Команда на своем поле обыграла прошлогоднего финалиста "Ингулец" в серии пенальти. При этом вратарь "Миная" Андрей Попович отразил три пенальти (еще один раз игрок "Ингульца" пробил мимо рамки ворот) и сам реализовал удар с отметки.

Минай – Ингулец 1:1 (по пенальти 6:5)

Голы: Глагола, 30 – Мишуренко, 54

Это стоит увидеть Как игроки "Миная" радуются выходу в полуфинал Кубка Украины: безумное видео из раздевалки команды

Вторым полуфиналистом стал "Мариуполь". Команда в Сумах одолела представителя Второй лиги "Альянс" из Липовой Долины. Хотя первый тайм между командами закончился вничью 2:2.

Альянс – Мариуполь 2:4

Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+1 – Кулаков, 30, Яворский, 36, Загинайлов, 47 (авт.), Муравский, 66.

Матч "Динамо" – "Александрия" еще продолжается. Еще одна игра – "Десна" – "Ворскла" состоится в четверг, 12 марта. Однако этот матч будет без зрителей из-за введения карантина в Украине.

К слову Два ближайших тура УПЛ официально состоятся без зрителей – среди них матч "Динамо" и "Шахтера"

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится 13 марта.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.