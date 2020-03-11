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Матч Кубка Украины: "Десна" – "Ворскла" состоится без зрителей

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Матч 1/4 финала Кубка Украины между "Десной" и "Ворсклой", который состоится в Чернигове, пройдет при пустых трибунах.

Об этом сообщает пресс-служба черниговской "Десны".

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Матч ¼ финала Кубка Украины состоится завтра, 12 марта, на стадионе им. Гагарина в Чернигове. Поединок начнется в 19:00.

Деньги за приобретенные билеты болельщикам вернут.

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Футбол Спорт Кубок Украины ФК Десна ФК Ворскла
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