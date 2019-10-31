Кубок Украины по футболу: жеребьевка 1/4 финала состоится в декабре

5 Читати новину українською
Кубок Украины по футболу: жеребьевка 1/4 финала состоится в декабре 2019
Кубок Украины по футболу: жеребьевка 1/4 финала состоится в декабре / fcdynamo.kiev.ua

В среду, 30 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины сезона-2019/2020. Таким образом определились восемь четвертьфиналистов турнира.

В 1/4 финала Кубка Украины сыграют 5 представителей премьер-лиги, два – первой лиги и один второй.

Читайте также: Кубок Украины: "Александрия" по пенальти победила "Зарю", "Минай" выбил "Львов"

Участники 1/4 финала Кубка Украины-2019/2020

  • "Динамо" (Киев)
  • "Десна" (Чернигов)
  • "Александрия"
  • "Мариуполь"
  • "Ворскла" (Полтава)
  • "Ингулец" (Петрово)
  • "Минай"
  • "Альянс" (Липовая Долина)

Жеребьевка этой стадии соревнований состоится в декабре 2019 года (точная дата будет определена позже), а поединки – весной 2020-го.

Финал Кубка Украины-2019/2020 запланирован на 13 мая 2020 года. Наиболее вероятным местом его проведения является Тернополь.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". Но "горняки" не смогут пятый раз подряд выиграть трофей. В 1/8 финала "Шахтер" проиграл "Динамо".

blog_ava
Секс-скандал с Яременко: в Раде взбунтовались депутатки
сегодня
649
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Кубок Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
35 тысяч фанов "Динамо" Дрезден приехали на выездную игру в Берлин и устроили горячее шоу: видео
сегодня 17:00 35 тысяч фанов "Динамо" Дрезден приехали на выездную игру в Берлин и устроили горячее шоу: видео
Юрій Семенюк 78
Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
29 октября 15:30 Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
Станіслав Безушко 238
58 голов: сын Криштиану Роналду феерит за детскую команду "Ювентуса" (видео)
сегодня 13:09 58 голов: сын Криштиану Роналду феерит за детскую команду "Ювентуса" (видео)
Вісент Луїс 51
Украинского бойца ММА жестко нокаутировали на турнире в Польше: видео
сегодня 10:37 Украинского бойца ММА жестко нокаутировали на турнире в Польше: видео
Вісент Луїс 257
Стоит задуматься: привычная еда, от которой следует отказаться
30 октября 22:50 Стоит задуматься: привычная еда, от которой следует отказаться
Назарій Дзюбановський 323
Новости
Больше новостей
Залиште відгук