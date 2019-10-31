Кубок Украины по футболу: жеребьевка 1/4 финала состоится в декабре

В среду, 30 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины сезона-2019/2020. Таким образом определились восемь четвертьфиналистов турнира.

В 1/4 финала Кубка Украины сыграют 5 представителей премьер-лиги, два – первой лиги и один второй.

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Участники 1/4 финала Кубка Украины-2019/2020

"Динамо" (Киев)

"Десна" (Чернигов)

"Александрия"

"Мариуполь"

"Ворскла" (Полтава)

"Ингулец" (Петрово)

"Минай"

"Альянс" (Липовая Долина)

Жеребьевка этой стадии соревнований состоится в декабре 2019 года (точная дата будет определена позже), а поединки – весной 2020-го.

Финал Кубка Украины-2019/2020 запланирован на 13 мая 2020 года. Наиболее вероятным местом его проведения является Тернополь.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". Но "горняки" не смогут пятый раз подряд выиграть трофей. В 1/8 финала "Шахтер" проиграл "Динамо".