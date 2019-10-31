Кубок Украины по футболу: жеребьевка 1/4 финала состоится в декабре
В среду, 30 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины сезона-2019/2020. Таким образом определились восемь четвертьфиналистов турнира.
В 1/4 финала Кубка Украины сыграют 5 представителей премьер-лиги, два – первой лиги и один второй.
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Участники 1/4 финала Кубка Украины-2019/2020
- "Динамо" (Киев)
- "Десна" (Чернигов)
- "Александрия"
- "Мариуполь"
- "Ворскла" (Полтава)
- "Ингулец" (Петрово)
- "Минай"
- "Альянс" (Липовая Долина)
Жеребьевка этой стадии соревнований состоится в декабре 2019 года (точная дата будет определена позже), а поединки – весной 2020-го.
Финал Кубка Украины-2019/2020 запланирован на 13 мая 2020 года. Наиболее вероятным местом его проведения является Тернополь.
Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". Но "горняки" не смогут пятый раз подряд выиграть трофей. В 1/8 финала "Шахтер" проиграл "Динамо".
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