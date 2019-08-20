Кубок Украины: результаты матчей 20 августа
Во вторник, 20 августа, стартовал розыгрыш Кубка Украины-2019/2020. В этот день состоялись 10 матчей первой стадии турнира.
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На этой стадии турнира выступают команды, представляющие Вторую лигу.
"Таврия Симферополь" – "Реал Фарма" (Одесса) 5:0
"Энергия" (Новая Каховка) – "Буковина" (Черновцы) 1:4
"Горняк" (Кривой Рог) – "Чайка" (Петропавловская Борщаговка, Киевская обл.) 0:1
"Нива" (Винница) – ФК "Никополь" 5:1
ФК "Калуш" (Ивано-Франковская обл.) – "ВПК-Агро" (Магдалиновка, Днепропетровская обл.) 1:0
"Верес" (Ровно) – "Нива" (Тернополь) 2:1
"Подолье" (Хмельницкий) – "Полесье" (Житомир) 1:0
"Кристалл" (Херсон) – "Диназ" (Вышгород, Киевская обл.)
"Альянс" (Липовая Долина, Сумская обл.) – ФК "Ужгород"
"Авангард" (Бзов, Киевская обл.) – "Вовчанск" (Харьковская обл.)
Стоит напомнить, что в следующем раунде сыграют 10 победителей первого предварительного этапа, а также 15 команд 1-й лиги. Еще одной командой должен был быть "Арсенал-Киев". Но команда потеряла статус профессионального клуба, поэтому его соперник напрямую попадет в третий раунд. Жеребьевка состоится 21 августа, а матчи – 27 августа.