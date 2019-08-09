Куда может перейти Неймар: букмекеры начали принимать ставки

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Неймар
Неймар

Бразильский нападающий Неймар так еще не определился, где продолжит карьеру. Поэтому эпопея с его трансфером снова может стать очередным "футбольным сериалом" летом 2019.

Неймар заявил, что не хочет оставаться в ПСЖ. И не против вернуться в "Барселону". "Сине-гранатовые" тоже не против его вернуть, но не готовы выкладывать за него заоблачные суммы. Хотя именно они продали Неймара за рекордные 222 миллиона евро.

К слову: Топ-трансферы лета 2019: онлайн

Кроме этих двух клубов, заинтересованными в Неймаре называли "Реал", "Ювентус" и "Баварию". Английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" уже можно исключить из этого списка, ведь в Англии закрыли трансферное окно. Как думаете, где продолжит карьеру Неймар ?.

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Теги: Трансферы Спорт Футбол Неймар
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