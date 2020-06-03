Эмоции и адреналин – весомая часть любого спортивного матча. Они бушуют на трибунах и заряжают команды на поле или на площадке. Однако порой эмоции могут зашкаливать и выливаться через край. Подробнее в программе топ-5 жестоких драк, совсем не предусмотренных регламентом вида спорта..

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Антарктические ледовые соревнования проходят недалеко от Южного полюса. Вместо земли марафонцы бегают по снегу и льду, пьют не воду, а горячие напитки, и одеты не в легкую одежду с кроссовками, а в утепленные костюмы и обувь. Участие в Antartic Ice Marathon стоит от 15 до 25 тысяч евро.

К чему может привести избыток эмоций в спорте и как человек преодолевает сразу 2 вызова: арктический холод и марафонскую дистанцию – смотрите в видео: