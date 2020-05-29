Культовую команду Формулы-1 Williams продадут

Одна из старейших конюшен Формулы-1 Williams может продать команду. В Williams разработали новую стратегию развития команды.

Williams пересматривает стратегию развития компании

Как сообщает formula1.com, владельцы Williams рассматривают возможность от продажи части акций до полной продажи. Официальное объявление может появиться в пятницу, 29 мая.

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Ожидается, что совет объявит о потере 13 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году и отделится от титульного спонсора

В Williams готовы пересмотреть стратегию развития компании и продать часть акций для того, чтобы выручить необходимые средства.

На данный момент мажоритарным владельцем Williams является основатель команды Фрэнк Уильямс, которому принадлежат 52% акций.

Также владельцы команды уже сделали официальное заявление, в котором объявили о прекращении сотрудничества с титульным спонсором компанией Rokit.

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По словам исполнительного директора Williams Майка О'Дрисколла, причиной пересмотра глобальной стратегии стало падение доходов компании в последние годы, а также сильный удар из-за пандемии.

Williams занял 10 место в чемпионате конструкторов в течение двух сезонов подряд, что, в свою очередь, негативно повлияло на коммерческие доходы, которые они получают от Формулы-1.

В рамках нового стратегического направления правление WGPH проводит обзор всех различных стратегических вариантов, доступных для компании,

– говорится в заявлении Williams.

На данный момент не принято решение об оптимальном результате. Однако компания объявляет о начале официального процесса продажи.

В Williams заявили, что готовы принять участие в сезоне 2020 года.

Краткая история Williams