Культовую команду Формулы-1 Williams продадут
Одна из старейших конюшен Формулы-1 Williams может продать команду. В Williams разработали новую стратегию развития команды.
Williams пересматривает стратегию развития компании
Как сообщает formula1.com, владельцы Williams рассматривают возможность от продажи части акций до полной продажи. Официальное объявление может появиться в пятницу, 29 мая.
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Ожидается, что совет объявит о потере 13 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году и отделится от титульного спонсора
В Williams готовы пересмотреть стратегию развития компании и продать часть акций для того, чтобы выручить необходимые средства.
На данный момент мажоритарным владельцем Williams является основатель команды Фрэнк Уильямс, которому принадлежат 52% акций.
Также владельцы команды уже сделали официальное заявление, в котором объявили о прекращении сотрудничества с титульным спонсором компанией Rokit.
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По словам исполнительного директора Williams Майка О'Дрисколла, причиной пересмотра глобальной стратегии стало падение доходов компании в последние годы, а также сильный удар из-за пандемии.
Williams занял 10 место в чемпионате конструкторов в течение двух сезонов подряд, что, в свою очередь, негативно повлияло на коммерческие доходы, которые они получают от Формулы-1.
В рамках нового стратегического направления правление WGPH проводит обзор всех различных стратегических вариантов, доступных для компании,
– говорится в заявлении Williams.
На данный момент не принято решение об оптимальном результате. Однако компания объявляет о начале официального процесса продажи.
В Williams заявили, что готовы принять участие в сезоне 2020 года.
Краткая история Williams
- Williams – известная британская команда и конструктор в гонках Формулы-1. Является девятикратным победителем Кубка конструкторов.
- Была основана сэром Фрэнком Уильямсом и Партиком Гедом в 1977 году.
- На Гран-при Великобритании 1997 года Жак Вильнев выиграл 100-й Гран-при для Williams. Таким образом, Williams стала третьей командой в истории Формулы-1, которая выиграла более 100 гран-при.
- В составе команды Williams выступали многие ведущие гонщики. Семь побед в чемпионате мира в составе Williams получили 7 различных пилотов.