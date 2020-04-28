Купила приставку только неделю назад: Свитолина проиграла на старте виртуального турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение в первом матче виртуального турнира Mutua Madrid Open.

Соперницей Элины стала румынка Сорана Кирстя. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу теннисистки из Румынии.

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В поединке с Элиной Кирстя уже оформила вторую победу в группе, ранее обыграв со счетом 3:0 Йоханна Конту.

По результатам жеребьевки, Свитолина оказалась в группе 2, где ее соперницами стали Йоханна Конта из Великобритании, Виктория Азаренко из Беларуси и Сорана Кирстя из Румынии.

"Я даже не осознавала, что было три матч-пойнта. Я помню только один. Я сказала себе: "Сорана, если ты не выиграешь в этом моменте, то вылетишь. Это был невероятный камбэк. Очень счастлива, потому что я знаю, что Элина очень хороша в этом. Учитывая то, что я купила PlayStation всего неделю назад, эта победа для меня значит очень много. Это был приятный сюрприз", – цитирует Сорану WTA.

Соревнования по видеоигре Tennis World Tour продлятся до 30 апреля. 16 теннисисток сыграют в четырех группах, по две лучших выйдут в плей-офф.

Смотрите матч Свитолиной в Мадриде начиная с 4:12.00

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