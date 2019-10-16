Квалификация Евро-2020: результаты матчей 15 октября

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Квалификация Евро-2020: обзор счет и видео голов матчей 15.10.2019
Квалификация Евро-2020 результаты матчей 15 октября

Во вторник, 15 октября, были сыграны очередные матчи квалификации Евро-2020. Их результаты – в материале Спорт24.

Финляндия – Армения 3:0

Голы: Йенсен, 31, Пукки, 61, 88

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Видеообзор матча Финляндия – Армения

Гибралтар – Грузия 2:3

Голы: Каскьяро, 66, Чиполина, 74 – Хараишвили, 10, Канкава, 21, Квититая, 84

Греция – Босния и Герцеговина 2:1

Голы: Павлидис, 30, Ковачевич, 88 (авт) – Гояк, 35

Израиль – Латвия 3:1

Голы: Даббур, 16, 42, Захави, 26 – Камеш, 40

Лихтенштейн – Италия 0:5

Голы: Бернардески, 2, Белотти, 70, 90 + 2, Романьоли, 77, Эль-Шаарави, 82

Румыния – Норвегия 1:1

Голы: Митрица, 62 – Серлот, 90+2
Нереализованный пенальти: Пушкаш, 52 (Румыния)

Фарерские острова – Мальта 1:0

Гол: Бальдвинссон, 71

Швейцария – Ирландия 2:0

Голы: Сеферович, 16, Дафф, 90 + 3 (авт)
Нереализованный пенальти: Родригес, 77 (Швейцария)
Удаление: Коулман, 76 (Ирландия)

Швеция – Испания 1:1

Голы: Берг, 50 – Родриго, 90+2

Турнирная таблица

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Евро-2020
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