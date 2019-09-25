"Гранада" вышла в лидеры, "Барселона" наконец победила: результаты матчей 6 тура Ла Лиги

С 24 по 26 сентября в Испании продолжится шестой тур Ла Лиги. С результатами всех матчей чемпионата Испании можно ознакомиться в материале Спорт24.

Вальядолид – Гранада 1:1

Голы: Плано, 12 – Фернанде, 42

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"Вальядолид", который вновь обошелся без украинца Андрея Лунина, не смог переиграть "Гранаду". Команда Серхио Гонсалеса повела в счете в дебюте встречи, но удержать преимущество не сумела. После этого матча "Гранада" идет лидером в турнирной таблице Ла Лиги.

Бетис – Леванте 3:1

Голы: Лорен, 45+3, 48, Иглесиас, 67 – Эрнани, 7

Барселона – Вильярреал 2:1

Голы: Гризманн, 6, Артур, 15 – Касорла, 44

Уже на шестой минуте Гризманн вывел вперед "Барселону". Артур невероятным ударом удвоил счет. А в конце тайма Касорла один мяч отыграл. В перерыве Месси, который получил повреждения, заменил Дембеле. Без своего лидера "Барселоне" удалось удержать победу.