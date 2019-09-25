"Гранада" вышла в лидеры, "Барселона" наконец победила: результаты матчей 6 тура Ла Лиги

14 Читати новину українською
Ла Лига 2019 – обзор матчей 24.09.2019 – чемпионат Испании
Ла Лига: результаты матчей и видео голов 6 тура

С 24 по 26 сентября в Испании продолжится шестой тур Ла Лиги. С результатами всех матчей чемпионата Испании можно ознакомиться в материале Спорт24.

Вальядолид – Гранада 1:1
Голы: Плано, 12 – Фернанде, 42

Читайте также: Селезнев снова забил за "Бурсаспор": видео

"Вальядолид", который вновь обошелся без украинца Андрея Лунина, не смог переиграть "Гранаду". Команда Серхио Гонсалеса повела в счете в дебюте встречи, но удержать преимущество не сумела. После этого матча "Гранада" идет лидером в турнирной таблице Ла Лиги.

Бетис – Леванте 3:1
Голы: Лорен, 45+3, 48, Иглесиас, 67 – Эрнани, 7

Барселона – Вильярреал 2:1
Голы: Гризманн, 6, Артур, 15 – Касорла, 44

Уже на шестой минуте Гризманн вывел вперед "Барселону". Артур невероятным ударом удвоил счет. А в конце тайма Касорла один мяч отыграл. В перерыве Месси, который получил повреждения, заменил Дембеле. Без своего лидера "Барселоне" удалось удержать победу.

 

blog_ava
Ученые нашли огромный континент под Европой: карта
24 сентября
639
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ла Лига
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Если не пытаться, то у тебя ничего не получится, – мотивационный ролик от Усика
24 сентября 13:33 Если не пытаться, то у тебя ничего не получится, – мотивационный ролик от Усика
42
Алиссон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards
24 сентября 10:26 Алиссон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards
170
Тройка из "Реала" и Роналду: кто несправедливо попал в символическую сборную ФИФА
24 сентября 08:00 Тройка из "Реала" и Роналду: кто несправедливо попал в символическую сборную ФИФА
Михайло Гема 107
"Динамо" громит, "Шахтер" побеждает, фанаты протестуют: главные итоги 8 тура УПЛ
23 сентября 13:05 "Динамо" громит, "Шахтер" побеждает, фанаты протестуют: главные итоги 8 тура УПЛ
Ігор Саджениця 315
"Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
23 сентября 10:44 "Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
257
Новости
Больше новостей
Залиште відгук