"Гранада" вышла в лидеры, "Барселона" наконец победила: результаты матчей 6 тура Ла Лиги
С 24 по 26 сентября в Испании продолжится шестой тур Ла Лиги. С результатами всех матчей чемпионата Испании можно ознакомиться в материале Спорт24.
Вальядолид – Гранада 1:1
Голы: Плано, 12 – Фернанде, 42
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"Вальядолид", который вновь обошелся без украинца Андрея Лунина, не смог переиграть "Гранаду". Команда Серхио Гонсалеса повела в счете в дебюте встречи, но удержать преимущество не сумела. После этого матча "Гранада" идет лидером в турнирной таблице Ла Лиги.
Бетис – Леванте 3:1
Голы: Лорен, 45+3, 48, Иглесиас, 67 – Эрнани, 7
Барселона – Вильярреал 2:1
Голы: Гризманн, 6, Артур, 15 – Касорла, 44
Уже на шестой минуте Гризманн вывел вперед "Барселону". Артур невероятным ударом удвоил счет. А в конце тайма Касорла один мяч отыграл. В перерыве Месси, который получил повреждения, заменил Дембеле. Без своего лидера "Барселоне" удалось удержать победу.
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