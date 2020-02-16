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Лацио-Интер: где смотреть матч чемпионата Италии

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Лацио – Интер: где смотреть

В воскресенье, 16 февраля, "Лацио" примет "Интер" в рамках 24 тура Серии А. В Украине этот матч можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно второй и покажет поединок "Лацио" – "Интер" в прямом эфире. Начало трансляции в 21:40, а сам матч начнется в 21:45.

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Смотреть онлайн "Лацио" – "Интер" можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3".

В Серии А в самом разгаре золотая гонка, которая стала глотком свежего воздуха на фоне идентичных последних лет. Если раньше чемпионство "Ювентуса" было лишь вопросом времени на фоне беспозвоночного "Наполи", то теперь у "старой синьоры" достойные конкуренты.

После 25 туров у "Интера" и "Ювентуса" по 54 очка, на одно очко от дуэта лидеров отстает "Лацио". "Бело-голубые" и "черно-синие" сойдутся в очном поединке, что должно помочь "старой синьоре" в борьбе со своими соперниками.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт ФК Интер
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